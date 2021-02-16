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У Росії горить ринок, евакуювали 150 людей

Автор: Анастасія Рокитна

У Дзержинському районі Волгограда (Росія) сталася масштабна пожежа на ринку. Площа пожежі становить 2 тисяч кв. м.

Про це повідомляє ТАСС.

Автомобільний рух по вулиці Качинців у Дзержинському районі призупинено.

Вогонь спалахнув у торгових павільйонах. Зараз на місці події працюють сім пожежних розрахунків.

Фото: пожежа у Волгограді (v1 ru)

Пожежі присвоєно третій номер складності, передає V1. Сейчас на месте работает 76 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы.

Адміністрація Дзержинського району вже створила оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі на Качинського ринку. Разом з власником чиновники оцінять збиток після ліквідації загоряння.

Інформації щодо загиблих та постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, в російському Єкатеринбурзі раніше сталася пожежа в дев'ятиповерхівці. В результаті загинули 8 осіб.

Також сталася пожежа в одному з житлових будинків в Самарі, в результаті якої щонайменше загинули чотири людини.

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