У Росії горить ринок, евакуювали 150 людей
У Дзержинському районі Волгограда (Росія) сталася масштабна пожежа на ринку. Площа пожежі становить 2 тисяч кв. м.
Про це повідомляє ТАСС.
Автомобільний рух по вулиці Качинців у Дзержинському районі призупинено.
Вогонь спалахнув у торгових павільйонах. Зараз на місці події працюють сім пожежних розрахунків.
Фото: пожежа у Волгограді (v1 ru)
Пожежі присвоєно третій номер складності, передає V1. Сейчас на месте работает 76 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы.
Адміністрація Дзержинського району вже створила оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі на Качинського ринку. Разом з власником чиновники оцінять збиток після ліквідації загоряння.
Інформації щодо загиблих та постраждалих поки що немає.
Нагадаємо, в російському Єкатеринбурзі раніше сталася пожежа в дев'ятиповерхівці. В результаті загинули 8 осіб.
Також сталася пожежа в одному з житлових будинків в Самарі, в результаті якої щонайменше загинули чотири людини.