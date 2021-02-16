В России горит рынок, эвакуировали 150 человек
В Дзержинском районе Волгограда (Россия) произошел масштабный пожар на рынке. Площадь пожара составляет 2 тысяч кв. м.
Об этом сообщает ТАСС.
Автомобильное движение по улице Качинцев в Дзержинском районе приостановлено.
Огонь вспыхнул в торговых павильонах. Сейчас на месте происшествия работают семь пожарных расчетов.
Фото: пожар в Волгограде (v1 ru)
Пожару присвоен третий номер сложности, передает V1. Сейчас на месте работает 76 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы.
Администрация Дзержинского района уже создала оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на Качинском рынке. Вместе с собственником чиновники оценят ущерб после ликвидации возгорания.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Напомним, в российском Екатеринбурге ранее произошел пожар в девятиэтажке. В результате погибли 8 человек.
Также произошел пожар в одном из жилых домов в Самаре, в результате которого по меньшей мере погибли четыре человека.