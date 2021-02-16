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В России горит рынок, эвакуировали 150 человек

Новина українською → Волгоград, Вторник 16 февраля 2021 13:53
В России горит рынок, эвакуировали 150 человек Фото: пожар в Волгограде (v1 ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Дзержинском районе Волгограда (Россия) произошел масштабный пожар на рынке. Площадь пожара составляет 2 тысяч кв. м.

Об этом сообщает ТАСС.

Автомобильное движение по улице Качинцев в Дзержинском районе приостановлено.

Огонь вспыхнул в торговых павильонах. Сейчас на месте происшествия работают семь пожарных расчетов.

В России горит рынок, эвакуировали 150 человекФото: пожар в Волгограде (v1 ru)

Пожару присвоен третий номер сложности, передает V1. Сейчас на месте работает 76 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы.

Администрация Дзержинского района уже создала оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на Качинском рынке. Вместе с собственником чиновники оценят ущерб после ликвидации возгорания.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Напомним, в российском Екатеринбурге ранее произошел пожар в девятиэтажке. В результате погибли 8 человек.

Также произошел пожар в одном из жилых домов в Самаре, в результате которого по меньшей мере погибли четыре человека.

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