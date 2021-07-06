У РФ назвали можливі причини аварії пасажирського літака на Камчатці

Частина уламків літака потрапила в море. Уламки Ан-26 виявлені на відстані 3,8 км від аеропорту.

До місця оперативно слідують рятувальники на всюдиходах. Просування ускладнене темним тимчасовим доби і почався морським припливом.

Глава Камчатського краю Володимир Солодов додав, що імовірно, катастрофа сталася при заході на друге коло при посадці, була погана видимість.

"Зараз при дослідженні місця з повітря виявлені уламки повітряного судна: частина фюзеляжу на березі, частина в воді і прибережній зоні. В даний час на місце висуваються фахівці для обстеження місця аварії і остаточного діагнозу", - сказав він.

В даний час слідством відпрацьовуються такі версії того, що сталося: несприятливі погодні умови, технічні несправності повітряного судна або помилка пілотування.