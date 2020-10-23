Рейдерство та протести: СБУ затримала "активістів", яких фінансували народні депутати

Народні депутати фінансували громадську організацію, яка брала участь у рейдерстві та протестах. Члени об'єднання контролювали обіг наркотиків у Київській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними джерел РБК-Україна в силових структурах, правоохоронці підозрюють, що ця організація пов'язана з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Об'єднання, яке діяло під виглядом громадської організації, було підконтрольний народному депутату і співголові партії. За їх замовленням угруповання брала участь у рейдерських захопленнях, мітингах і протестах. Один з нардепів, які курують організацію, володіє місцевої охоронною компанією.

Відомо також, що об'єднання також контролювала збут наркотиків, зберігав зброю та боєприпаси. Співробітники СБУ зафіксували збут зловмисниками двох партій амфетаміну.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи вилучили ручний гранатомет, гранату РГО, сім саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пістолети для гумових куль, 70 патронів різного калібру, розфасовані наркотики, сім-картки, телефони та комп'ютерну техніку.

Правоохоронці затримали двох учасників угруповання, ще троє ховаються.

Раніше повідомлялося, що в Україні напередодні місцевих виборів викрили діяльність трьох ботоферм, які поширювали деструктивний контент. Такі ферми діяли в Миколаєві і Херсоні.

Нагадаємо, у вересні журналісти розповідали, що дружина нардепа і лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві.