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Протести в Мінську: силовики застосували сльозогінний газ, чутні вибухи

Новость на русском → Мінськ, Неділя 15 листопада 2020 12:40
Протести в Мінську: силовики застосували сльозогінний газ, чутні вибухи Фото: силовики затримують демонстранта в Мінську (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Мінську для розгону протестувальників силовики застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Тривають затримання демонстрантів.

Про це повідомляє Tut.by

Наголошується, що учасники протесту намагаються зібратися поблизу станції метро "Пушкінська". Вони стали в зчіпку. Силовики для розгону застосували сльозогінний газ.

Також поблизу "Пушкінській" силовики застосували світлошумові гранати.

Крім цього зазначається, що по проспекту Пушкіна в бік вулиці Ольшевського проїхали водомети і автозаки і техніка з колючим дротом. Також на вулиці зібралися кілька сотень силовиків. Тут зібралися кілька тисяч протестувальників. Вони намагаються перейти по проспекту Пушкіна на вулицю Матусевича. При цьому силовики жорстко затримують демонстрантів, в основному чоловіків.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську та інших білоруських містах заплановані протестні акції в пам'ять Романа Бондаренко, який помер 12 листопада після затримання силовиками на протест.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінську силовики затримано вже кілька десятків протестувальників. Також затримання були у Вітебську.

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