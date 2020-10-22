Причини авіакатастрофи АН-26 встановлені, - Уруський

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії. Після встановлення причин комісія завершує свою роботу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він зазначив, що в четвер, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету міністрів України 28 жовтня.

Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.

"Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил до бригади, де сталася ця трагедія", - повідомив віце-прем'єр-міністр.

За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього - останнього, але й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту", - констатував він.

Повний текст інтерв'ю віце-прем'єра Уруського буде опублікований на сайті РБК-Україна наступного тижня.

Нагадаємо, увечері 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. На його борту перебували 27 осіб: офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

Як повідомляло РБК-Україна, слідство розглядало чотири версії катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві.