Пожежа в Запоріжжі: працівнику лікарні обрали запобіжний захід

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід працівнику лікарні, де сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Завідувача господарсько-обслуговуючого персоналу відправили під нічний домашній арешт.

Про це повідомило місцеве агентство 061 з посиланням на прокуратуру.

Підозрюваного зобов'язали перебувати вдома з 21:00 до 7:00. Прокуратура не згодна з цим рішенням суду, адже клопотала про взяття під варту, тому буде подавати апеляцію.

Нагадаємо, працівника запорізької лікарні підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. За версією правоохоронців, чоловік не зупинив роботу обладнання, що спричинило пожежу, в якій загинули люди.

Як відомо, в ніч на 4 лютого в Запоріжжі сталася пожежа в інфекційній лікарні, яка приймає пацієнтів з коронавірусом. В результаті пожежі загинули 4 людини, ще двоє потрапили до лікарні. Можливою причиною пожежі називають вибух апарату ШВЛ.

РБК-Україна писало, що за фактом пожежі в лікарні Запоріжжя порушили кримінальну справу. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 270 КК України.