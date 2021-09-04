Пожежа в столітньому костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Унаслідок вчорашьої пожежі в костелі Святого Миколая в Києві постраждав унікальний орган. Музичний інструмент повністю знищений вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в Telegram.
"Маємо болісну втрату - унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Точну причину пожежі встановить слідство", - повідомив він.
Ткаченко додав, що міністерство почало детальну оцінку ушкоджень костелу, щоб скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.
Як відомо, орган Reiger Kloss був єдиним таким діючим органом в усій Європі. З 10 вересня мав розпочатися новий концертний сезон.
Фото: наслідки пожежі в костелі (facebook.com/DSNSKyiv)
Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".