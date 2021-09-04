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Пожежа в столітньому костелі Святого Миколая знищила унікальний орган

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Субота 04 вересня 2021 12:35
Пожежа в столітньому костелі Святого Миколая знищила унікальний орган Фото: в костелі згорів унікальний орган (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Инна Собора

Унаслідок вчорашьої пожежі в костелі Святого Миколая в Києві постраждав унікальний орган. Музичний інструмент повністю знищений вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в Telegram.

"Маємо болісну втрату - унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Точну причину пожежі встановить слідство", - повідомив він.

Ткаченко додав, що міністерство почало детальну оцінку ушкоджень костелу, щоб скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Як відомо, орган Reiger Kloss був єдиним таким діючим органом в усій Європі. З 10 вересня мав розпочатися новий концертний сезон.

Фото: наслідки пожежі в костелі (facebook.com/DSNSKyiv)

Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".

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Пожежа
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Пожежа в столітньому костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Пожежа в столітньому костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
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