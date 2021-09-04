Пожар в столетнем костеле Святого Николая уничтожил уникальный орган
В результате вчерашнего пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадал уникальный орган. Музыкальный инструмент полностью уничтожен огнем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в Telegram.
"Имеем болезненную потерю - уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие", - сообщил он.
Ткаченко добавил, что министерство начало детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.
Как известно, орган Reiger Kloss был единственным таким действующим органом во всей Европе. С 10 сентября должен был начаться новый концертный сезон.
Фото: последствия пожара в костеле (facebook.com/DSNSKyiv)
Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая - в материале "РБК-Украина".