ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пожежу в "Епіцентрі" загасили за майже шість годин

Новость на русском → Первомайськ, Вівторок 02 лютого 2021 18:49
Пожежу в "Епіцентрі" загасили за майже шість годин Фото: пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Станом на вечір 2 лютого пожежу в "Епіцентрі" в Первомайську загасили. Будівля горіла майже шість годин.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла о 12:58 на площі близько 800 квадратних метрів. Пізніше вона поширилася та охопила близько 4 000 квадратних метрів. О 18:30 її загасили, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучили майже 200 осіб та 35 одиниць техніки.

Новина доповнюється

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа Миколаєвська область Епіцентр
NEWS
Прийшов з сокирою й напав на охоронця: з'явилися подробиці підпалу "Епіцентру"
Ігор Литвиненкоредактор стрічки новин Прийшов з сокирою й напав на охоронця: з'явилися подробиці підпалу "Епіцентру"
DAILY
Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Батіг без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР