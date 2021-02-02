Пожежу в "Епіцентрі" загасили за майже шість годин

Фото: пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську (t.me/dsns_telegram)

Станом на вечір 2 лютого пожежу в "Епіцентрі" в Первомайську загасили. Будівля горіла майже шість годин.

Про це у Telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що пожежа виникла о 12:58 на площі близько 800 квадратних метрів. Пізніше вона поширилася та охопила близько 4 000 квадратних метрів. О 18:30 її загасили, жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучили майже 200 осіб та 35 одиниць техніки.

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