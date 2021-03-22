З'явилося відео з місця ДТП з українським автобусом у Польщі

У мережі з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з українським автобусом у Польщі . В результаті аварії загинула одна людина і ще кілька постраждали.

На відео автобус вже не в кюветі, а відбуксований на проїжджу частину. Видно, що ударом практично знесло кабіну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території Підкарпатського воєводства у Польщі сталася смертельна ДТП з українцями. За попередніми даними, автобус, в якому було 10 осіб, врізався в огорожу і вилетів у кювет. В результаті загинула одна людина і четверо постраждали. Також стало відомо, що в аварію потрапив автобус перевізника Euroways з Києва.

За уточненими даними, загинув другий водій, який у момент ДТП не був за кермом транспортного засобу. А всі 10 осіб в автобусі є громадянами України. Той водій, який був за кермом, на момент аварії був тверезий. Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію і готує повернення уцілілих українців додому.