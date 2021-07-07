З'явилося фото голосіївського стрілка

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. Стрілка затримали, з'явилося його фото.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
На фото видно, як затриманого чоловіка виводять з дому.
Фото: затримали "Голосіївського стрілка" (МВС)
Проти затриманого порушено кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.
За попередніми даними, чоловік стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.
Зазначимо, стрілянина сталась сьогодні вдень в одному з житлових будинків на Голосіївському проспекті. В результаті стрілянини постраждав поліцейський та цивільний. Для затримання стрілка був здійснений штурм квартири.
Нагадаємо, у квартирі, де сталась стрілянина в Києві, пожежа. Евакуйовують людей з багатоповерхівки.
Зазначимо, з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.
Видання писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".