З'явилося фото голосіївського стрілка

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. Стрілка затримали, з'явилося його фото.

На фото видно, як затриманого чоловіка виводять з дому.

Фото: затримали "Голосіївського стрілка" (МВС)

Проти затриманого порушено кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

За попередніми даними, чоловік стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.

Зазначимо, стрілянина сталась сьогодні вдень в одному з житлових будинків на Голосіївському проспекті. В результаті стрілянини постраждав поліцейський та цивільний. Для затримання стрілка був здійснений штурм квартири.