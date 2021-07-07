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З'явилося фото голосіївського стрілка

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Києва, Середа 07 липня 2021 12:54
З'явилося фото голосіївського стрілка Фото: у Києві сталася стрілянина (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, в результаті якої постраждав поліцейський. Стрілка затримали, з'явилося його фото.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

На фото видно, як затриманого чоловіка виводять з дому.

З'явилося фото голосіївського стрілка

Фото: затримали "Голосіївського стрілка" (МВС)

Проти затриманого порушено кримінальну справу за замах на життя правоохоронця.

За попередніми даними, чоловік стріляв з незареєстрованої рушниці. Було не менше двох пострілів крізь двері.

Зазначимо, стрілянина сталась сьогодні вдень в одному з житлових будинків на Голосіївському проспекті. В результаті стрілянини постраждав поліцейський та цивільний. Для затримання стрілка був здійснений штурм квартири.

Нагадаємо, у квартирі, де сталась стрілянина в Києві, пожежа. Евакуйовують людей з багатоповерхівки.

Зазначимо, з'явилось відео з місця стрілянини в Києві.

Видання писало, що у Києві сталась стрілянина на Голосіївському проспекті. Введено спецоперацію "Грім".

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фото Голосеевский район Стрільба
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