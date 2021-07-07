Появилось фото голосеевского стрелка

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. Стрелка задержали, появилось его фото.

На фото видно, как задержанного мужчину выводят из дома.

Фото: задержали "голосеевского стрелка" (МВД)

Против задержанного открыто уголовное дело за покушение на жизнь правоохранителя.

По предварительным данным, мужчина стрелял из незарегистрированного ружья. Было не менее двух выстрелов сквозь двери.

Отметим, стрельба произошла сегодня днем в одном из жилых домов на Голосеевском проспекте. В результате стрельбы пострадал полицейский и гражданский. Для задержания стрелка был осуществлен штурм квартиры.