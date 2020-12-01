З'явилися фото і відео з місця наїзду на людей у Трірі

У мережі з'явилися фото та відео з місця наїзду на людей в німецькому Трірі. В результаті інциденту загинули дві особи і поранено не менше 15.

Фото і відео публікують користувачі соціальних мереж.

На відео зафіксовано, що людей збив темний позашляховик Range Rover. Також видно, що на місці інциденту працюють екстрені служби і поліція.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що наїзд скоїв 51-річний громадянин Німеччини.

Нагадаємо, в кінці жовтня в німецькому Кемпені автомобіль в'їхав у натовп людей на тротуарі. В результаті інциденту загинула одна людина і щонайменше троє були травмовані. За даними місцевої поліції, водій виїхав на тротуар з незрозумілих причин. Постраждалих евакуювали на медичному вертольоті.

У лютому 2020 року в результаті наїзду автомобіля на натовп на карнавалі в німецькому місті Фолькмарзені постраждали 60 осіб. В ході розслідування поліція встановила, що водій діяв навмисно, раніше він вже потрапляв у поле зору правоохоронців.