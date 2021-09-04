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З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая

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Субота 04 вересня 2021 13:59
З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая Фото: наслідки пожежі в костелі Святого Миколая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Инна Собора

Опубліковані фото вчорашьої пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. На знімках видно, як рятувальники гасять пожежу, а також наслідки, які спричинив вогонь всередині будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зокрема, на фотографіях видно унікальний орган, який повністю знищений пожежою.

За попередніми даними МВС, загорання виникло саме в органі. Однак остаточні висновки щодо причин пожежі оприлюднять за тиждень.

Фото: наслідки пожежі в костелі Святого Миколая (facebook.com/DSNSKyiv)

Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".

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Київ ДСНС
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З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая
З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая
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