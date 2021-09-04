Появились фото пожара в столетнем костеле Святого Николая
Фото: последствия пожара в костеле Святого Николая (facebook.com/DSNSKyiv)
Опубликованы фото вчерашнего пожара в костеле Святого Николая в Киеве. На снимках видно, как спасатели тушат пожар, а также последствия, которые повлек огонь внутри здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В частности, на фотографиях виден уникальный орган, который полностью уничтожен пожаром.
По предварительным данным МВД, возгорание возникло именно в органе. Однако окончательные выводы относительно причин пожара обнародуют через неделю.
Фото: последствия пожара в костеле Святого Николая (facebook.com/DSNSKyiv)
Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая - в материале "РБК-Украина".