Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі

З початку 9 грудня на Донбасі проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки українські військовослужбовці збили безпілотник окупаційних сил.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Поблизу Талаківки проросійські бойовики вдвічі провокували українських військових вогнем з гранатометів різних систем. Станкові гранатомети окупанти застосували і біля Авдіївки, а для коригування вогню застосували квадрокоптер, який запустили зі сторони Мінерального. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

"Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БПЛА противника після перетину лінії розмежування", - додали у штабі.

Крім того, поблизу Водяного та Луганського зафіксували факти укріплення позицій бойовиками. Біля Луганського найманці під час інженерних робіт здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували режим "тиші" поблизу Авдіївки. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не було зафіксовано.

Також РБК-Україна писало, що 7 грудня бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях.