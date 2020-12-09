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Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Середа 09 грудня 2020 18:27
Знадобилося кілька пострілів: сили ООС збили безпілотник бойовиків на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 9 грудня на Донбасі проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки українські військовослужбовці збили безпілотник окупаційних сил.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Поблизу Талаківки проросійські бойовики вдвічі провокували українських військових вогнем з гранатометів різних систем. Станкові гранатомети окупанти застосували і біля Авдіївки, а для коригування вогню застосували квадрокоптер, який запустили зі сторони Мінерального. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

"Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БПЛА противника після перетину лінії розмежування", - додали у штабі.

Крім того, поблизу Водяного та Луганського зафіксували факти укріплення позицій бойовиками. Біля Луганського найманці під час інженерних робіт здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

Нагадаємо, вчора окупанти порушували режим "тиші" поблизу Авдіївки. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил не було зафіксовано.

Також РБК-Україна писало, що 7 грудня бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях.

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