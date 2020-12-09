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Понадобилось несколько выстрелов: силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 09 декабря 2020 18:27
Понадобилось несколько выстрелов: силы ООС сбили беспилотник боевиков на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 9 декабря на Донбассе пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки украинские военнослужащие сбили беспилотник оккупационных сил.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Вблизи Талаковки пророссийские боевики два раза провоцировали украинских военных огнем из гранатометов различных систем. Станковые гранатометы оккупанты применили и возле Авдеевки, а для корректировки огня применили квадрокоптер, который запустили со стороны Минерального. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

"Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БПЛА противника после пересечения линии разграничения", - добавили в штабе.

Кроме того, вблизи Водяного и Луганского зафиксировали факты укрепления позиций боевиками. Возле Луганского наемники во время инженерных работ осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

Напомним, вчера оккупанты нарушали режим "тишины" вблизи Авдеевки. Потерь среди подразделений Объединенных сил не было зафиксировано.

Также РБК-Украина писало, что 7 декабря боевики дважды открывали огонь по украинским позициям.

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