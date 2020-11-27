ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Польщі з ножем напали на українських студентів, вони серйозно поранені

Новость на русском → Жешув, П'ятниця 27 листопада 2020 16:50
У Польщі з ножем напали на українських студентів, вони серйозно поранені Фото: поліція Польщі (flickr com mikealaska)
Автор: РБК-Україна

У польському Жешуві з ножем напали на двох українських студентів. Обидва отримали серйозні поранення, один з них у важкому стані.

Про це повідомляє wiadomosci.pl.

Повідомляється, що інцидент стався в одній із квартир у Жешуві. Поліція поки не встановила підозрюваних і визначає хід подій.

За даними польських ЗМІ, один із студентів був знайдений у квартирі без свідомості, а іншого з множинними ножовими пораненнями знайшли перед будинком. В квартирі були явні ознаки боротьби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Повідомлялося, що громадянин України приїхав на роботу на будівництві та перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна, а місцеві жителі викликали поліцію.

До цього в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті чого загинули чотири особи, у тому числі дві українки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Польша студенты напад
NEWS
РНБО підготує рішення по Донбасу
РБК-Українаінформаційне агентство РНБО підготує рішення по Донбасу
DAILY
Стратегія-2024. Чому Трамп не визнає поразку на виборах у США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Стратегія-2024. Чому Трамп не визнає поразку на виборах у США