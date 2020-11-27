ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше с ножом напали на украинских студентов, они серьезно ранены

Новина українською → Жешув, Пятница 27 ноября 2020 16:50
В Польше с ножом напали на украинских студентов, они серьезно ранены Фото: полиция Польши (flickr com mikealaska)
Автор: РБК-Украина

В польском Жешуве с ножом напали на двух украинских студентов. Оба получили серьезные ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает wiadomosci.pl.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве. Полиция пока не установила подозреваемых и определяет ход событий.

По данным польских СМИ, один из студентов был найден в квартире без сознания, а другого с множественными ножевыми ранениями нашли перед домом. В квартире были явные признаки борьбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Сообщалось, что гражданин Украины приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна, а местные жители вызвали полицию.

До этого в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли четыре человека, в том числе две украинки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Польша студенты нападение
NEWS
СНБО подготовит решение по Донбассу
РБК-Украинаинформационное агентство СНБО подготовит решение по Донбассу
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США