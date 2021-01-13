Перекриті траси та акції протесту: як в Україні реагують на підвищення цін на газ

Більше сотні людей блокували виїзд із Житомира. Місцеві жителів провели акцію протесту через підвищення тарифів на газ.

Про це повідомляє місцеве видання "Житомир Info".

Починався протест біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Потім колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу.

Учасники акції перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Згодом до мітингувальників вийшов заступник міського голови Сергій Кондратюк. Він намагався пояснити, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Також місцеве видання "Новий день" повідомляло, що у Херсонській області близько п’ятдесяти мешканців селища Велика Олександрівка на годину заблокували рух трасою Берислав-Кривий Ріг.

Учасники акції безперервно ходили туди-сюди пішохідним переходом. Причиною стало підвищення цін на газ, люди вимагають його відмінити.

З аналогічної вимогою виступали і мешканці Ямниці (Івано-Франківська область). Вони перекривали автодорогу Івано-Франківськ - Львів.

Також біля будівлі Одеської міської ради збирались обурені мешканці міста, які виступали проти підвищення комунальних тарифів. У протесті взяли участь кілька десятків людей, а під колективним зверненням підписалися більше сотні людей.

Фото: протест у Болграді (topor.od.ua)

У Болграді кілька десятків жителів райцентру заблокували дорогу на виїзді з міста по вулиці Заводській. Протестуючі ходили по пішохідному переходу, перегородивши рух і вимагаючи зниження тарифів, в першу чергу, на газ.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков сьогодні о 16:00 проведе нараду за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та голів парламентських фракцій та груп щодо тарифної кризи.

Як писало РБК-Україна, Міненерго пропонує знизити тарифи на газ з лютого на 44%.