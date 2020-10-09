ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Близько 90 людей постраждали при пожежі в Південній Кореї

Новость на русском → Ульсан, П'ятниця 09 жовтня 2020 08:36
Близько 90 людей постраждали при пожежі в Південній Кореї Фото: пожежа в Ульсані (twitter.com/jurajildae)
Автор: Анастасия Рокитна

В багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан сталася пожежа. За останніми даними, постраждали 88 осіб.

Про це повідомляє Yonhap.

Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні. Повідомлень про загиблих немає.

Пожежа сталася в 33-поверховому житловому і адміністративній будівлі. Через сильний вітер вогонь розповсюдився на інші поверхи й охопив практично всю будівлю.

Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після загоряння, але станом на ранок п'ятниці повністю не було погашено.

Нагадаємо, на околиці Тбілісі стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті інциденту постраждали кілька людей.

Крім того в Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа - на території будівництва загорілося сміття.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб, при цьому більшість пожеж сталися в житловому секторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа Южная Корея
NEWS
Трамп може повернутися до публічних заходів в суботу
Инна Собораредактор стрічки новин Трамп може повернутися до публічних заходів в суботу
DAILY
Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів