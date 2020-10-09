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Около 90 человек пострадали при пожаре в Южной Корее

Новина українською → Ульсан, Пятница 09 октября 2020 08:36
Около 90 человек пострадали при пожаре в Южной Корее Фото: пожар в Ульсане (twitter.com/jurajildae)
Автор: Анастасия Рокитна

В многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан произошел пожар. По последним данным пострадали 88 человек.

Об этом сообщает Yonhap.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар произошел в 33-этажном жилом и административном здании. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

Напомним, на окраине Тбилиси произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Кроме того в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар - на территории стройки загорелся мусор.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек, при этом большинство пожаров произошли в жилом секторе.

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