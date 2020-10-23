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Близько 14 тисяч українців загинули на війні на Донбасі, - Резніков

Автор: Дмитро Левицький

Через агресивні дії Російської Федерації проти України постраждали щонайменше 9,5 млн українців. В результаті війни на Донбасі тільки на підконтрольних українському уряду територіях загинули щонайменше 14 тисяч людей.

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Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час "Київського безпекового форуму".

За його словами, через війну в той чи інший спосіб пройшли майже 7 млн громадян - мешканців Донецької та Луганської областей. Учасниками бойових дій на Донбасі стали щонайменше 420 тисяч українських громадян.

"Близько половини мешканців цих областей перебувають за межами своїх домівок, бо були змушені втікати від війни. Близько 2,5 млн громадян України є жертвами окупації Криму, а ті, хто лишилися там, потерпають від утисків", - наголосив віце-прем'єр.

Резніков додав, що станом на сьогодні близько 300 тисяч українських громадян пройшли через примусову паспортизацію на Донбасі, а в Криму - російські паспорти отримали чи не 90% населення.

Нагадаємо, з початку бойових дій на Донбасі загинули близько 150 дітей. Однією з причин загибелі неповнолітніх є підрив на міні.

Крім того, президент Володимир Зеленський називав війну на Донбасі загрозою для всіх країн Європи та світу.

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