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В окупованому Криму вночі почалися обшуки у будинках кримських татар

Автор: Инна Собора

У окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар. Наразі відомо про мінімум п'ять обшуків.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в Facebook.

За його інформацією, обшуки почалися о 4 ранку і наразі тривають.

"Поки відомо про 5 обшуків - в Бахчисараї 2 обшуки, по одному - в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у селі Заповітне Советского району", - написав Чубаров.

Раніше у Криму пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.

Як стало відомо РБК-Україна, у ході обшуків було затримано 6 кримських татар.

Нагадаємо, раніше Південний окружний військовий суд в Ростові виніс вироки трьом фігурантам по "справі Хізб ут-Тахрір" - 12,13 і 17 років в'язниці відповідно. Дана організація в Росії вважається екстремістською.

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