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Під Офісом президента сталися сутички. В хід пішли димові шашки та газ

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Субота 14 серпня 2021 14:31
Під Офісом президента сталися сутички. В хід пішли димові шашки та газ Фото: під ОП проходить акція "Нацкорпусу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Києві сталися сутички на акції "Національного корпусу" під Офісом президента. В хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.

Про це повідомяє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ASPI news.

На відео можна побачити, як учасники акції кидають в поліцейських покришки, а ті у відповідь розпилюють газ їм в обличчя.

Сутички почалися через небажання учасників акції пройти поверхневий огляд.

Оновлено

Ситуацію під ОП прокоментували в Міністерстві внутрішніх справ. Там підтвердили, що сутички почалися через небажання пройти перевірку на відсутність небезпечних предметів.

"Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку", - повідомив речник міністерстів Артем Шевченко.

За його словами, правоохоронці були змушені застосувати поліцейські заходи примусу.

"Нацкорпус" влаштував протестну акцію під Офісом президента

Posted by Інформаційне агентство ASPI news on Saturday, August 14, 2021

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Нацкорпус Офіс президента
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