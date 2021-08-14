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Под Офисом президента произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и газ

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Суббота 14 августа 2021 14:31
Под Офисом президента произошли столкновения. В ход пошли дымовые шашки и газ Фото: под ОП проходит акция "Нацкорпуса" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве произошли столкновения на акции "Национального корпуса" под Офисом президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ASPI news.

На видео можно увидеть, как участники акции бросают в полицейских покрышки, а те в ответ распыляют газ им в лицо.

Столкновения начались из-за нежелания участников акции пройти поверхностный осмотр.

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Ситуацию под ОП прокомментировали в Министерстве внутренних дел. Там подтвердили, что столкновения начались из-за нежелания пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОП и и спровоцировали столкновения с силами правопорядка", - сообщил представитель министерста Артем Шевченко.

По его словам, правоохранители были вынуждены применить полицейские меры принуждения.

"Нацкорпус" влаштував протестну акцію під Офісом президента

Posted by Інформаційне агентство ASPI news on Saturday, August 14, 2021

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Нацкорпус Офис президента
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