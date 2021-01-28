На одному з полігонів в Україні бронетягач на смерть задавив військового

Сьогодні вранці через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Його задавив бронетягач.

Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Північ" у своєму Facebook.

"На жаль, сьогодні, 28 січня, близько 9:15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця", - вказано у повідомленні.

Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть.

"Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді", - інформують у командуванні.

Командувач "Півночі" призначив розслідування даного трагічного випадку. Попередньо встановлено, що мало місце порушення заходів безпеки через необережність.

Слідство триває.

Нагадаємо, в селі Старичі (Львівська область) перекинувся військова вантажівка. В результаті аварії постраждали 13 військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня на півдні України під час проведення штатних стрільб загорівся військовий полігон. У результаті інциденту потерпілих немає.