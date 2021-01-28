ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На одном из полигонов в Украине бронетягач насмерть задавил военного

Новина українською → Украина, Четверг 28 января 2021 16:58
На одном из полигонов в Украине бронетягач насмерть задавил военного Фото: бронетягач (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Сегодня утром из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий. Его задавил бронетягач.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в своем Facebook.

"К сожалению, сегодня, 28 января, около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий. При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего", - указано в сообщении.

Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего произошло тяжелое травмирование военного и его смерть.

"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде", - информируют в командовании.

Командующий "Севера" назначил расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.

Следствие продолжается.

Напомним, в селе Старычи (Львовская область) перевернулся военный грузовик. В результате аварии пострадали 13 военнослужащих.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября на юге Украины во время проведения штатных стрельб загорелся военный полигон. В результате инцидента пострадавших нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия военные полигон
NEWS
Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса потерпает от снегопадов
РБК-Украинаинформационное агентство Перекрытые дороги и отмененные рейсы: Одесса потерпает от снегопадов
DAILY
Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать
Олег Черныш, Ульяна Безпалько Новый игрок: зачем в Украине создают Бюро экономбезопасности и как оно будет работать