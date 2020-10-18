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В Одеcькій області побили головного редактора місцевої газети

Автор: Дмитро Левицький

У суботу, 17 жовтня, у селищі Великодолинське (Одеська область) троє невідомих побили головного редактора місцевої газети. Напад стався під час зйомок репортажу.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Постраждалий отримав тілесні ушкодження та струс мозку. Його доставили до лікарні, де надали медичну допомогу.

Зловмисники напали на головного редактора видання "Альтернатива" Романа Варшанідзе, про що він сам розповів на своїй сторінці у Facebook. Він підозрює, що напад могли скоїти представники однієї з політичних партій.

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Відомості про напад правоохоронці занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, подію кваліфікували як погрозу або насильство щодо журналіста.

Зараз поліція встановлює та розшукує нападників. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у травні невідомі напали на журналіста Микиту Книша у Харкові. Зловмисники відібрали у журналісті рюкзак, в якому лежали ноутбук, телефон та зброя.

Крім того, Національна спілка журналістів називала основні причини нападів на представників ЗМІ у травні цього року.

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