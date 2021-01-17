В Одесі горить готель, є загиблий

В Одесі по вулиці Посмітного 10/12 сталася пожежа в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Щонайменше одна людина загинула.
Про це повідомляє місцеве видання "Думська".
Причиною пожежі, ймовірно, стало загорання проводки. Прилеглі вулиці перекриті.
У ДСНС уточнили, що виникло загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку на площі 1 тисяча 500 квадратних метрів (по всій площі). Будинок на один під’їзд, у ньому 12 квартир.
Станом на 22:05, пожежу локалізовано на площі 1 тисяча 200 квадратних метрів. Всіх мешканців будинку виведено на свіже повітря.
Триває ліквідація.
Нагадаємо, 6 січня, в селі Поляниця Івано-Франківської області горів триповерховий житловий будинок котеджного типу "Салют Буковель". Рятувальники евакуювали 25 туристів.
РБК-Україна писало, що у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес".