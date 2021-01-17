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В Одессе горит отель, есть погибший

Новина українською → Воскресенье 17 января 2021 22:41
В Одессе горит отель, есть погибший Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Одессе по улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. По меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Причиной пожара, предположительно, стало возгорание проводки. Прилегающие улицы перекрыты.

В ГСЧС уточнили, что возникло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома на площади 1 тысяча 500 квадратных метров (по всей площади). Дом на один подъезд, в нем 12 квартир.

По состоянию на 22:05, пожар локализован на площади 1 тысяча 200 квадратных метров. Всех жильцов дома вывели на свежий воздух.

Продолжается ликвидация.

Напомним, 6 января, в селе Поляница Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа "Салют Буковель". Спасатели эвакуировали 25 туристов.

РБК-Украина писало, что в центре Киева произошел пожар в кафе, которое находится в здании гостиницы "Экспресс".

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