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Обстріл і підрив автомобіля: на Донбасі отримали поранення дев'ять військових

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 1 березня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових. При цьому окупанти продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, недалеко від населеного пункту Водяне бойовики вели прицільний вогонь з автоматичних гранатометів станкових, а поблизу Павлополя - ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті події один український військовий отримав бойове поранення, ще вісім - бойове травмування.

"Захисників оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Богданівки окупанти здійснили прицільний обстріл позицій ООС з автоматичного станкового та ручних протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли у відповідь українські військові відкривали вогонь.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 лютого, бойовики сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий.

Крім того, глава парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич вважає, що Російська Федерація не буде йти на ескалацію конфлікту на Донбасі, бо це буде занадто дорого коштувати для бойовиків.

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