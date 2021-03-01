Обстріл і підрив автомобіля: на Донбасі отримали поранення дев'ять військових

Так, недалеко від населеного пункту Водяне бойовики вели прицільний вогонь з автоматичних гранатометів станкових, а поблизу Павлополя - ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. В результаті події один український військовий отримав бойове поранення, ще вісім - бойове травмування.

"Захисників оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Крім того, біля Богданівки окупанти здійснили прицільний обстріл позицій ООС з автоматичного станкового та ручних протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли у відповідь українські військові відкривали вогонь.