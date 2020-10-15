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Обстріл госпіталю і знищення бойової техніки: що відбувається в Карабасі

Автор: Анастасия Рокитна

В ніч з 14 на 15 жовтня обстановка на Агдере-Агдамському і Фізулі-Гадрут-Джебраільському напрямках фронту залишалася напруженою. Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

Азербайджан заявив про знищення та виведення з ладу велику кількість вірменської сили, двох танків Т-72, одного зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2КМ", чотирьох реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град", одної гармати-гаубиці Д-20, одної гаубиці Д-30 і двох гармат-гаубиць Д-1, а також кількох одиниць безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та автомобільної техніки.

Азербайджанська сторона заявила, що у Вірменії була спроба наступу.

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У той же час, в Карабасі заявили про обстріл азербайджанською стороною госпіталю, в якому проходили лікування і цивільні особи.

Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан відновив активний обстріл на північному та південно-західному напрямках.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що Баку взяв під контроль ще ряд населених пунктів в Карабасі.

Зазначимо, 10 жовтня набула чинності угода про перемир'я в Нагірному Карабасі, однак буквально відразу вона була зірвана.

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