ОБСЄ зафіксувала майже 220 порушень на Донбасі за добу

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 218 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них - у Луганській області.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

В Донецькій області Місія зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких відбулися в районі на північний захід від Донецької фільтрувальної станції ввечері 5 січня. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 7 таких порушень.

У Луганській області СММ зафіксувала 208 порушень режиму припинення вогню (включаючи 188 вибухів невизначеного походження, а також 11 черг і пострілів з 73-мм гармати). При цьому 140 з цих вибухів невизначеного походження відбулися в районі на північний захід від Сиротино і були оцінені як навчання з бойовою стрільбою поза зоною безпеки на полігоні поблизу Миколаївки.

Нагадаємо, 7 січня, на Донбасі зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

РБК-Україна писало, що 6 січня російсько-окупаційні сили 5 разів обстрілювали українських військових на Донбасі. Військовослужбовці Об'єднаних сил в результаті обстрілу не постраждали.