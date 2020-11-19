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Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, поранено військового

Новость на русском → Донбас, Четвер 19 листопада 2020 17:30
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, поранено військового Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 19 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз порушили мирні домовленості. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Авдіївки. Ворожі обстріли були вчинені з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець був поранений. Він отримав вогнепальне осколкове поранення.

"Воїна оперативно доставили в медичний заклад, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що про цей інцидент було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 листопада, бойовики один раз порушили режим "тиші". В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Додамо, що 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник. Обставини загибелі розслідуються.

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