Новий президент і скасування надзвичайного стану: яка ситуація в Киргизстані

Повноваження президента Киргизстану перейшли до нового прем'єр-міністра країни Садира Жапарова. За рішенням парламенту, в Бішкеку скасували режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Kaktus.media.

Жапаров вважає, що влада змінилася мирним і законним шляхом. Про те, що влада перейшла Жапарову також повідомив депутат Омурбек Текебаєв.

"Повноваження президента Киргизстану переходять прем'єр-міністру Садиру Жапарову. Такого в історії країни ще не було, щоб в руках однієї людини виявилася влада президента, прем'єр-міністра і парламенту", - сказав Текебаєв.

Крім того, на засіданні парламенту прийняли рішення про скасування режиму надзвичайного стану в Бішкеку.

Нагадаємо, вчора президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через масові протести у країні.

Крім того, раніше у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.

Зазначимо, в країні почалися протести після парламентських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами і вимагають повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизстану не визнав і призначив нові вибори.