ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Новий президент і скасування надзвичайного стану: яка ситуація в Киргизстані

Новость на русском → Бішкек, П'ятниця 16 жовтня 2020 09:15
Новий президент і скасування надзвичайного стану: яка ситуація в Киргизстані Фото: Садир Жапаров (скрін відео АКИргеѕѕ)
Автор: Анастасия Рокитна

Повноваження президента Киргизстану перейшли до нового прем'єр-міністра країни Садира Жапарова. За рішенням парламенту, в Бішкеку скасували режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Kaktus.media.

Жапаров вважає, що влада змінилася мирним і законним шляхом. Про те, що влада перейшла Жапарову також повідомив депутат Омурбек Текебаєв.

"Повноваження президента Киргизстану переходять прем'єр-міністру Садиру Жапарову. Такого в історії країни ще не було, щоб в руках однієї людини виявилася влада президента, прем'єр-міністра і парламенту", - сказав Текебаєв.

Крім того, на засіданні парламенту прийняли рішення про скасування режиму надзвичайного стану в Бішкеку.

Нагадаємо, вчора президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку через масові протести у країні.

Крім того, раніше у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.

Зазначимо, в країні почалися протести після парламентських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами і вимагають повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизстану не визнав і призначив нові вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Киргизия надзвичайний стан
NEWS
У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя