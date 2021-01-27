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Нове похолодання накрило Україну: оголошено червоний рівень небезпеки

Автор: Анастасія Рокитна

В Одеській та Миколаївській областях оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання. Синоптики попереджають про сильну хуртовину та інтенсивний снігопад.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

До завтрішнього вечора в Одеській, Миколаївській областях надзвичайний сніг (до 40 снігу см), посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

В Кіровоградській області зараз сильний мокрий сніг (до 30 см снігу), налипання мокрого снігу (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (до 15 см снігу), налипання мокрого снігу (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах ожеледиця.

Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди у Києві.

Також РБК-Україна писало, що Одесу вже засипало снігом, там ускладнено роботу транспорту.

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