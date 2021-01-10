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"Не думав, що повториться": глава Тернопільської ОДА знову заразився COVID

Новость на русском → Тернопільська область, Неділя 10 січня 2021 22:07
"Не думав, що повториться": глава Тернопільської ОДА знову заразився COVID Фото: тест на коронавірус (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш повторно захворів COVID-19. Він у неділю, 10 січня, отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це чиновник написав у своєму Facebook.

"Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко", - зазначив голова ОДА.

Перший раз Труш заразився у кінці серпня минулого року.

Як писало РБК-Україна, у країні з початку пандемії на середину грудня зафіксували більш ніж 2 тисячі випадків повторного захворювання COVID-19. Зокрема, 12% повторних випадків доводиться на медичних працівників.

Нагадаємо, в березні 2020 року Кабінет міністрів України погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша. Раніше він обіймав посаду голови Рогатинської районної держадміністрації. Труш працював з нинішнім главою Кабінету міністрів Денисом Шмигалем.

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