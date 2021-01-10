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"Не думал, что повторится": глава Тернопольской ОГА снова заразился COVID

Новина українською → Тернопольская область, Воскресенье 10 января 2021 22:07
"Не думал, что повторится": глава Тернопольской ОГА снова заразился COVID Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш повторно заболел COVID-19. Он в воскресенье, 10 января, получил положительный тест на коронавирус.

Об этом чиновник написал в своем Facebook.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело", - отметил глава ОГА.

Первый раз Труш заразился в конце августа прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в стране с начала пандемии на середину декабря зафиксировали более чем 2 тысячи случаев повторного заболевания COVID-19. В частности, 12% повторных случаев приходится на медицинских работников.

Напомним, в марте 2020 года Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Ранее он занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации. Труш работал с нынешним главой Кабинета министров Денисом Шмыгалем.

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