Напад на співробітника консульства України в РФ: росіянина заарештували на два місяці

В Санкт-Петербурзі заарештували нападника на прикордонника в консульстві України. Його відправили під варту до 18 квітня.

Відомо, що підозрюваний Назар Смоленський був раніше судимий, у нього немає дружини і дітей, а також захворювань, які не дозволяють перебувати в СІЗО.

За даними російського слідства, інцидент стався близько 12:22 19 лютого. Смоленський дочекався відкриття вхідних дверей в генеральне консульство України і увійшовши завдав українському військовослужбовцю два удари ножем в пах і стегно.

Смоленський підозрюється у злочині за ч.2 статті 213 Кримінального кодексу Росії (хуліганство із застосуванням зброї). Санкція за цією статтею - штраф від 500 тисяч до мільйона рублів або в розмірі зарплати/доходу за три-чотири роки, примусові роботи протягом п'яти років, ув'язнення на термін до семи років.