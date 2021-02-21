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Напад на співробітника консульства України в РФ: росіянина заарештували на два місяці

Автор: Роман Тверденко

В Санкт-Петербурзі заарештували нападника на прикордонника в консульстві України. Його відправили під варту до 18 квітня.

Про це повідомляє Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

Відомо, що підозрюваний Назар Смоленський був раніше судимий, у нього немає дружини і дітей, а також захворювань, які не дозволяють перебувати в СІЗО.

За даними російського слідства, інцидент стався близько 12:22 19 лютого. Смоленський дочекався відкриття вхідних дверей в генеральне консульство України і увійшовши завдав українському військовослужбовцю два удари ножем в пах і стегно.

Смоленський підозрюється у злочині за ч.2 статті 213 Кримінального кодексу Росії (хуліганство із застосуванням зброї). Санкція за цією статтею - штраф від 500 тисяч до мільйона рублів або в розмірі зарплати/доходу за три-чотири роки, примусові роботи протягом п'яти років, ув'язнення на термін до семи років.

Нагадаємо, 19 січня в Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на прикордонника, який служив у Генеральному консульстві України. Він двічі його вдарив, але поранення виявилися не смертельними. Військовослужбовцю надав першу допомогу колега, після чого його доставили в лікарню.

На цьому тижні повідомлялося, що в центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напали з ножами на кількох українців. В результаті інциденту громадяни України отримали травми різного ступеня тяжкості.

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