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Напад на перехожих в Кривому Розі: підозрюваного взяли під варту

Новость на русском → Кривий Ріг, Понеділок 09 листопада 2020 20:23
Напад на перехожих в Кривому Розі: підозрюваного взяли під варту Фото: людина з ножем (pixabay)
Автор: Дмитро Левицький

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні нападу з ножем на перехожих. Чоловіка арештували на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє поліція Кривого Рогу.

Арештованому 29-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічне ув’язнення. Його взяли під варту у залі суду.

Нагадаємо, 7 листопада у Кривому Розі озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Нападник поранив 10 людей, двох з них - смертельно. Серед постраждалих є дитина.

Через загибель людей під час нападу в Кривому Розі оголосили жалобу.

Як писало РБК-Україна, затриманому в Кривому Розі чоловіку повідомили про підозру у навмисному вбивстві та замаху на вбивство.

Додамо, на інцидент в Кривому Розі відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав якомога швидше розслідувати напад на перехожих, який призвів до загибелі двох людей.

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