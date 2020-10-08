НАБУ проводить масові обшуки через продаж барж "Дунайського пароплавства"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Служба безпеки України (СБУ) проводить масові обшуки у справі про зловживання в ПАТ "Українське Дунайське пароплавство". Обшуки проводяться в офісах причетних компаній та інших об'єктах.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні проходять обшуки за місцем проживання фізичних осіб, офісів ряду компаній та інших об'єктів. Обшуки йдуть в рамках розслідування можливих зловживань, що завдали "Дунайському пароплавству" збитки в особливо великих розмірах.

"Мова йде про можливе незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належать ПАТ "УДП" які в подальшому вивезли за кордон. Попередня правова кваліфікація - 2 ч. ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні останнім часом почастішали скандали навколо НАБУ, президент Володимир Зеленський пообіцяв захищати незалежність антикорупційних органів.

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що ситуація навколо НАБУ має прояснитися як можна швидше після того, як Конституційний суд визнав неконституційними указ про призначення директора НАБУ Артема Ситника, а також деякі положення закону про бюро.