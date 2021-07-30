НАБУ просить неназваних "правоохоронців" віддати Чауса детективам
Колишнього українського суддю Миколу Чауса затримали "неназвані правоохоронці". Національне антикорупційне бюро просить передати його детективам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НАБУ.
Повідомляється, що станом на 15:30 правоохоронці, які затримали екс-суддю Дніпровського районного суду Києва, на зв'язок з детективами НАБУ не виходили.
"Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело в силових органах писало, що Чаус знайшовся в селі Мазурівка Вінницької області недалеко від кордону з Молдовою. Він заявив, що нібито був викрадений невідомими.
Про місцезнаходження Чауса не було відомо з початку квітня, коли його викрали в Кишиневі. Молдавська сторона стверджувала, що до інциденту були причетні українські спецслужби, але офіційний Київ всіляко спростовував це.