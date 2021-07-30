НАБУ просить неназваних "правоохоронців" віддати Чауса детективам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НАБУ.

Повідомляється, що станом на 15:30 правоохоронці, які затримали екс-суддю Дніпровського районного суду Києва, на зв'язок з детективами НАБУ не виходили.

"Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро", - йдеться в повідомленні.