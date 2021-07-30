НАБУ просит неназванных "правоохранителей" отдать Чауса детективам
Бывшего украинского судью Николая Чауса задержали "неназванные правоохранители". Национальное антикоррупционное бюро просит передать его детективам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НАБУ.
Сообщается, что по состоянию на 15:30 правоохранители, которые задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили.
"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в силовых органах писало, что Чаус нашелся в селе Мазуровка Винницкой области недалеко от границы с Молдовой. Он заявил, что якобы был похищен неизвестными.
О местонахождении Чауса не было известно с начала апреля, когда его похитили в Кишиневе. Молдавская сторона утверждала, что к инциденту были причастны украинские спецслужбы, но официальный Киев всячески опровергал это.