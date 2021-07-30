НАБУ просит неназванных "правоохранителей" отдать Чауса детективам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram НАБУ.

Сообщается, что по состоянию на 15:30 правоохранители, которые задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили.

"Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.