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"Ми зупиняємо доставку їжі": у Грузії ресторатори оголосили страйк

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 29 січня 2021 13:30
"Ми зупиняємо доставку їжі": у Грузії ресторатори оголосили страйк Фото: ресторан в Грузії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Тбілісі близько 90 рестораторів вирішили влаштувати страйк через недостатню підтримку уряду на тлі локдауну. Вони домовилися на добу, 30 січня, припинити працювати на доставку.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн".

Також ресторатори планують влаштувати протест перед будівлею уряду.

"Оскільки уряд країни неправильно оцінює існуючі проблеми та нагадує, що ми можемо працювати на доставку - на знак протесту ми призупиняємо послуги доставки на один день", - йдеться у повідомленні Асоціації рестораторів.

Зазначимо, у Грузії тривають жорсткі обмеження з 28 листопада. З 1 лютого країна готується поступово послаблювати обмеження, але у різних регіонах цей процес відрізнятиметься.

Нагадаємо, в грузинській столиці раніше була акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію.

Також у Грузії продовжили дію комендантської години. Він діятиме щонайменше до 1 березня.

Крім того, міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів почнеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

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