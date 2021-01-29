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"Мы останавливаем доставку еды": в Грузии рестораторы объявили забастовку

Новина українською → Тбилиси, Пятница 29 января 2021 13:30
"Мы останавливаем доставку еды": в Грузии рестораторы объявили забастовку Фото: ресторан в Грузии (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Тбилиси около 90 рестораторов решили устроить забастовку из-за недостаточной поддержки правительства на фоне локдауна. Они договорились на сутки, 30 января, прекратить работать на доставку.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Также рестораторы планируют устроить протест перед зданием правительства.

"Поскольку правительство страны неправильно оценивает существующие проблемы и напоминает, что мы можем работать на доставку - в знак протеста мы приостанавливаем услуги доставки на один день", - говорится в сообщении Ассоциации рестораторов.

Отметим, в Грузии продолжаются жесткие ограничения с 28 ноября. С 1 февраля страна готовится постепенно ослаблять ограничения, но в разных регионах этот процесс будет отличаться.

Напомним, в грузинской столице ранее была акция протеста. Демонстранты требовали снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.

Также в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать минимум до 1 марта.

Кроме того, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будет возобновлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

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