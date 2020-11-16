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Потужний вибух, попіл і зсуви: на північ від Сицилії прокинувся вулкан

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 листопада, на острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид високого стовпа попелу.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Повідомляється, що вибух стався о 10:24 за місцевим часом. В результаті вибуху зафіксовано викид високої хмари і "дощ" з попелу, який осів на території прилеглих населених пунктів.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології - обсерваторії Етни, вибух великої інтенсивності спостерігався протягом чотирьох хвилин і супроводжувався зсувними явищами.

Зазначимо, останнє велике виверження цього вулкана сталося 13 квітня 2009 року. Населення острова коливається від 400 до 850 осіб.

Нагадаємо, у серпні на індонезійському острові Суматра відбулося виверження вулкана Сінабунг. Повідомлялося, що стовп піднісся на висоту близько 5 кілометрів, а шари попелу накрили села на відстані 19 км від вулкана. Про загиблих або поранених в результаті виверження вулкана не повідомлялося.

Раніше в жовтні на Камчатці прокинувся один з найактивніших вулканів світу, попіл вивергався на 10 кілометрів.

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